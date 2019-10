Barnier diz que acordo sobre Brexit ainda é possível esta semana

Chegar a um acordo sobre o Brexit nesta semana ainda é possível, embora esteja se tornando cada vez mais difícil, afirmou nesta terça-feira o principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier.



Ao falar com repórteres antes de uma reunião de chanceleres europeus sobre o Brexit em Luxemburgo, Barnier comentou que houve discussões intensas no fim de semana e ontem com autoridades do Reino Unido para tentar selar um acordo sobre o Brexit.



"Mesmo que o acordo seja difícil - cada vez mais difícil, para ser sincero - ainda é possível esta semana", disse ele. "Obviamente, qualquer acordo precisa funcionar para todos. Para todo o Reino Unido e para toda a União Europeia", acrescentou.



As negociações sobre o Brexit se intensificaram no fim de semana antes de uma reunião de cúpula de líderes da UE na quinta e sexta-feira (17 e 18). O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vem dizendo que o Brexit será implementado na data-limite de 31 de outubro "com ou sem acordo".



Autoridades de ambos os lados dizem que as divergências diminuíram. No entanto, a proposta do Reino Unido para um acordo sobre Brexit que evite uma fronteira física na ilha da Irlanda ainda apresenta dificuldades para a UE. Diplomatas dizem que o governo britânico ainda não apresentou um plano escrito de sua proposta de parceria alfandegária.



"Está mais do que na hora de transformar boas intenções em texto legal", disse Barnier.



As conversas sobre o Brexit prosseguem nesta terça-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.