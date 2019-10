Policial branco mata mulher negra em sua casa do Texas

Um policial branco foi denunciado nesta segunda-feira (14) por matar uma mulher negra em sua casa em Fort Worth, Texas, durante uma operação de rotina.

O chefe interino da polícia de Fort Worth, Ed Kraus, revelou que o nome do policial é Aaron Dean, e prometeu "uma investigação exaustiva, transparente e rápida".

"Minha intenção era me encontrar com ele e demiti-lo do departamento de Polícia de Fort Worth, mas o oficial apresentou sua renúncia esta manhã".

A família de Atatiana Jefferson, de 28 anos, pediu em entrevista coletiva que a polícia de Fort Worth deixasse o caso e que o suspeito fosse acusado "rapidamente".

A tragédia aconteceu menos de duas semanas após a sentença de dez anos de prisão de uma policial branca que, em 2018, matou um vizinho negro por uma confusão em Dallas, a cerca de 80 quilômetros de Fort Worth.

Desta vez, o caso começou com uma ligação para a polícia, na sexta-feira à noite, de um homem preocupado depois de ver a porta do vizinho aberta por várias horas.

Dois agentes chegaram ao local, percorreram a casa e "observaram uma pessoa parada perto de uma janela", segundo um comunicado da polícia. "Ao perceber uma ameaça, um policial pegou sua arma de serviço e disparou", acrescenta o documento.

O policial "não anunciou que era policial antes de atirar", reconheceu o tenente Brandon O'Neil.

Atatiana estava brincando com seu sobrinho de 8 anos quando ouviu um barulho no jardim e se aproximou da janela para ver o que estava acontecendo, disse o advogado de sua família, Lee Merritt, acrescentando que ela abriu a porta para o ar refrescar a casa.

Ela morreu antes do socorro chegar.

Graduada em Biologia, ela era funcionária em uma empresa farmacêutica.

A polícia de Fort Worth postou um vídeo da intervenção, onde agentes são vistos checando a área com lanternas. Vendo movimento em uma janela, um deles grita "Mãos para cima, me mostre suas mãos!" e atira quase imediatamente.