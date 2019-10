Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, a única fornecedora de software para redes 4G e 5G nativas na nuvem e de ponta a ponta do setor para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) , anunciou hoje a extensão de sua parceria com a Vodafone Idea Limited (VIL), a principal operadora de telecomunicações da Índia, para estender a Rede VIL como uma Plataforma, alcançando presença distribuída em todos os principais grupos industriais, comerciais e de serviços da Índia.

Essa parceria se concentrará em três áreas de impulso. Primeiro, a construção de uma nuvem segura universal capaz de hospedar vários inquilinos e aplicativos de terceiros. Segundo, a construção de uma plataforma totalmente automatizada que permita o provisionamento automático de várias cargas de trabalho. Terceiro e mais importante, a criação de um laboratório e de uma equipe de inovação que inovará consistentemente em chipset, sistema operacional e trabalhará no nível de aplicativos para oferecer APIs exclusivas e permitir novos casos de uso e experiência agradável aos clientes da VIL.

"A Vodafone Idea tem a maior implantação do Edge Cloud na Índia. Nossa parceria com a Mavenir permitirá uma inovação contínua na otimização de algoritmos de caminho de dados para a VOLTE. Esperamos criar um laboratório conjunto e uma equipe ágil que permita o embarque de aplicativos de terceiros em nossa nuvem distribuída", disse Vishant Vora, diretor de tecnologia da Vodafone Idea Limited, cuja equipe está liderando esta iniciativa.

A parceria levou à contextualização de algoritmos de software, levando a eficiências sem precedentes. A parceria entre a VIL e a Mavenir foi estendida para incluir a colaboração com fabricantes de chipsets e fornecedores de sistemas operacionais. O conjunto que está sendo implantado é totalmente aberto e se beneficia de uma inovação consistente, liderada pela comunidade aberta global.

"A próxima fronteira da nossa parceria será estender as plataformas implementadas para hospedar novos aplicativos que atendem aos casos de uso IOT e CDN. Planejamos criar plataformas que possam hospedar sistemas operacionais variados e cargas de trabalho variadas. Nosso objetivo é automatizar a implantação e a garantia e, assim, estender a capacidade de autoprovisionamento para clientes da VIL. Estamos empolgados em montar um laboratório e uma equipe conjunta, inovar e trabalhar consistentemente com a VIL e seus clientes de maneira ágil para obter novas soluções rapidamente", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir.

A Mavenir fez parceria com a VIL em implantações IMS-VOLTE. No futuro, a parceria visa estender a plataforma que está sendo implementada para aplicativos IMS-VOLTE para hospedar outras cargas de trabalho cativas e de terceiros. A Mavenir fará parceria com a VIL para estender sua nuvem de rede distribuída como plataforma segura para vários varejistas, usuários de pequenas e médias empresas e start-ups.

A Mavenir estará no India Mobile Congress em Nova Déli para debater sobre tecnologias disruptivas que reduzem custos, geram novas receitas e aumentam a segurança da rede.

