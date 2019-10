Que 'Napoleão Bonaparte' proteja os curdos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira que os curdos na Síria, até recentemente aliados de Washington, procurem a ajuda do imperador francês do século XIX Napoleão Bonaparte, após determinar a saída de quase mil soldados americanos do país.

"Qualquer um que queira ajudar a Síria a proteger os curdos é bom para mim, seja a Rússia, a China ou Napoleão Bonaparte. Espero que todos façam isto, nós estamos a 7 mil milhas de distância!", escreveu Trump no Twitter.

A Turquia ameaçou invadir o nordeste da Síria após iniciar uma ofensiva contra os curdos, na semana passada, que deixou mais de 300 mortos, dos dois lados, e 160 mil refugiados.

Trump defendeu sua ordem de retirada do nordeste da Síria e de abandonar os curdos, alegando que a missão dos Estados Unidos de derrotar o Estado Islâmico na região foi "100%" executada.

Trump disse que o presidente sírio, Bashar al Assad, deveria se encarregar de defender a região.

"Deixem que a Síria e Assad protejam os curdos e lutem contra a Turquia por sua própria terra. Disse isso aos meus generais. Por que motivo deveríamos estar lutando pela Síria e por Assad para proteger a terra do nosso inimigo?", declarou Trump no Twitter.