Príncipe William e Kate chegam ao Paquistão em viagem 'complexa'

O príncipe William e sua esposa Kate chegaram nesta segunda-feira à noite ao Paquistão, onde começarão na terça-feira sua viagem "mais complexa" até agora, em um país devastado por atentados sangrentos e cujas autoridades tentam oferecer uma imagem pacífica.

O casal britânico foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores paquistanês, Shah Mehmood Qureshi, ao descer de um avião em uma base militar em Rawalpindi, cidade próxima a Islamabad, informou a televisão pública.

Os detalhes da viagem de cinco dias no país permanecem em segredo. A segurança é essencial na primeira visita de um membro da família real britânica desde 2006, quando Charles, pai de William, visitou o Paquistão com sua esposa Camilla.

Além de Islamabad, William e Kate provavelmente visitarão Lahore, a antiga capital do Império Mogol, que dominou o sul da Ásia entre os séculos XVI e XIX, e que conta com um rico patrimônio arquitetônico e religioso.

O casal também é esperado nas verdes montanhas do norte do país, assim como perto da fronteira com o Afeganistão, no oeste, segundo o embaixador britânico no Paquistão, Thomas Drew.

Este programa "apaixonante" presta homenagem às relações históricas entre a Grã-Bretanha e o Paquistão, que foi parte da Índia colonial, apontou em um vídeo publicado no Twitter no domingo. No entanto, o príncipe "ressaltará um Paquistão atual, dinâmico, ambicioso e orientado para o futuro", explicou o diplomata.