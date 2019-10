Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA América do Norte anunciou uma parceria com as Garotas Escoteiras da Grande Atlanta, projetada para ajudar a reduzir a representação de diferenças de gêneros nas indústrias de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes, Design e Matemática. Com o tema "Garota, encontre sua voz". A parceria oferecerá aos membros das Garotas Escoteiras da Grande Atlanta quatro workshops práticos da GSMA Tech4Girls entre 2019 - 2020.

"A indústria de telefonia móvel quer fazer a diferença na inclusão de gênero e a parceria com as Garotas Escoteiras tornará a carreira em tecnologia mais acessível às meninas", disse Ana Tavares-Lattibeaudiere, chefe da GSMA da América do Norte. "Esses workshops proporcionam às meninas o aumento da confiança que elas precisam para realizar estudos nos campos da STEAM."

Estudos recentes confirmam que o crescimento do emprego no setor de tecnologia é três vezes superior à média nacional dos EUA. No entanto, atualmente, menos de um em cada cinco empregos em tecnologia é ocupado por mulheres.

"Nós aplaudimos os esforços da GSMA em impulsionar o setor de telefonia móvel para enfrentar a disparidade de gênero no setor", disse Natoshia Anderson, gerente de Programa da STEM das Escoteiras da Grande Atlanta. "Nossa parceria com a GSMA Tech4Girls é um ajuste natural à missão da Garota Escoteira para criar meninas de coragem, confiança e caráter, o que torna o mundo um lugar melhor."

O primeiro evento da parceria de um ano ocorreu no sábado, 12 de outubro, em apoio ao Dia Internacional da Garota, e foi patrocinado pelo Google. No total, 40 meninas desenvolveram seus próprios AI Voice Kits do Google, um orador de inteligência de reconhecimento de voz.

A parceria alcançará 150 participantes da área de Atlanta e é um programa piloto com adoção potencial em toda a organização nacional de Garotas Escoteiras. As Garotas Escoteiras que concluírem cada workshop receberão os adesivos "Pense como uma Jornada de Engenharia" e "GSMA Tech4Girls" recém-projetados. Os três workshops restantes ocorrerão em março, maio e agosto de 2020.

A Tech4Girls faz parte do programa global Women4Tech da GSMA, que se concentra em reduzir a persistente brecha de gênero no setor móvel, inspirando ações do setor para liderança feminina e representação da força de trabalho. Women4Tech apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em particular o ODS 5: "Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas." O programa oferece diferentes pontos de contato para as mulheres durante toda a sua educação e jornadas na carreira por meio de iniciativas dedicadas, oportunidades de desenvolvimento e networking.

Sob a liderança de Tavares-Lattibeaudiere, a GSMA América do Norte lançou o Tech4Girls em 2018. Tech4Girls se expandiu globalmente em abril de 2019 com eventos em 11 países, observando as meninas no International Girls in ICT Day. Para mais informações sobre Tech4Girls, visite www.gsma.com/tech4girls.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo mais de 750 operadoras com mais de 350 empresas no ecossistema móvel mais amplo, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas da Internet, além de organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, bem como a Mobile 360 Series de conferências regionais.

Para mais informações, por favor, visite a website corporativa da GSMA www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Contatos de Mídia: Ivette Lopez ilopez@gsma.com Para a GSMA Alicia Bardaro 617-520-7015 ABardaro@webershandwick.com Assessoria de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

