AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019

América

COLUMBUS (Estados Unidos) - Candidatos às primárias democratas realizam quarto debate televisionado -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA devem aumentar tarifas sobre produtos chineses -

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI, reuniões anuais do Banco Mundial - (até 20)

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga previsões econômicas trimestrais - 11H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Google deve revelar novo telefone Pixel - 12H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Venezuelanos pró-governo participam de comício para celebrar um acordo no Equador que encerra quase duas semanas de violentos protestos de rua contra medidas de austeridade instituídas para obter um empréstimo de bilhões de dólares do FMI - 15H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Trajes espaciais do programa da Nasa Artemis são revelados - 16H00

BOSTON (Estados Unidos) - Juíza federal de Massachusetts deve resolver decisão sobre lei estadual sobre proibição de cigarros eletrônicos - 19H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

SÃO PAULO (Brasil) - São Paulo Fashion Week - (até 18)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Sínodo da Amazônia - (até 27)

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunião de Ministros dos Assuntos Europeus para preparar o Conselho de 17 e 18 de outubro, dominado pelo Brexit -

(+) PARIS (França) - Conferência das equipes da diocese de Paris sobre "Notre-Dame de Paris: progresso e perspectivas" - 04H30

MOSCOU (Rússia) - Funerais do cosmonauta Alexeï Leonov - 06H00

(+) PARIS (França) - Notre-Dame: Encontro com Franck Riester, Ministro da Cultura, 6 meses após o incêndio de Notre-Dame de Paris - 06H00

(+) PARIS (França) - Seis meses do incêndio na catedral de Notre-Dame -

CHERBOURG (França) - Autoridades fazem simulação de retorno de controles após o Brexit - 04H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Audiência preliminar em caso de desfalque da agência espacial - 09H30

(+) PARIS (França) - Manifestação de apoio aos curdos por iniciativa de Christophe Lagarde, presidente da UDI e do grupo de estudos sobre os curdos - 16H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

PARIS (França) - Julgamento da parte financeira do caso Karachi - (até 31)

PARIS (França) - Semana Internacional da Rebelião pela justiça climática - (até 20)

(+) MINSK (Bielorrússia) - Reunião do "grupo de contato" encarregado de aplicar o plano de paz no leste da Ucrânia -

(+) BUCARESTE (Romênia) - Presidente Klaus Iohannis deve nomear novo primeiro-ministro -

LONDRES (Reino Unido) - Rainha Elizabeth participa de uma cerimônia que marca 750 anos da Abadia de Westminster -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Forças dos EUA recuam, enquanto Turquia está pronta para ataque na Síria -

RIADE (Arábia Saudita) - Putin visita Riad -

(+) SÍRIA - Ataque da Turquia às forças curdas sírias -

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, David Hale, visita Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para discutir o conflito no Iêmen - (até 18)

(+) DOHA (Catar) - Fórum Global de Segurança - (até 16)

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, deve realizar uma conferência de imprensa semanal - 00H00

HONG KONG (China) - Parlamento de Hong Kong inicia nova sessão legislativa após o verão de protestos - 23H00

SEONGNAM (Coreia do Sul) - Exposição Internacional Aeroespacial e de Defesa (ADEX) - (até 20)

SINGAPURA (Cingapura) - Jack Ma, do Alibaba, e outros chefes corporativos de destaque na conferência global de CEOs da Forbes - (até 16)

África

(*) MAPUTO (Moçambique) - Eleições gerais - 03H00

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2019

América

LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales encerra campanha em La Paz -

BUENOS AIRES (Argentina) - Índice de inflação de setembro - 17H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Volvo revela seu carro elétrico - 17H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Netflix - 18H00

Europa

HAIA (Holanda) - Agricultores holandeses bloquearão parlamento com tratores em protesto por lei sobre mudanças climáticas -

LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Bênção especial no Muro das Lamentações poe feriado judaico do Sucot - 03H45

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Chefe de governo de Hong Kong Carrie Lam discursa no início dos trabalhos do parlamento - 01H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - O embaixador dos EUA, Gordon Sondland, intimado a comparecer em depoimento no Congresso - 11H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 18)

GIBRALTAR (Reino Unido) - Gibraltar realiza eleições gerais na véspera do Brexit -

HAMBURGO (Alemanha) - Começa o julgamento de um ex-guarda nazista acusado de cumplicidade em milhares de assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial - 06H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Feira de livros de Frankfurt realiza vigília geral para apoiar a liberdade de expressão em Hong Kong e contra a detenção chinesa do livreiro Gui Minhai - 09H30

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, recebe perguntas dos legisladores sobre o novo plano político - 00H30

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Tarifas dos EUA sobre bilhões de dólares em mercadorias da UE, incluindo queijo e vinho, que deverão entrar em vigor (a confirmar) -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva dos ministros das Finanças e presidentes de BC do G20 - 15H15

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Fim do prazo do Parlamento para que o Parlamento conclua o acordo do Brexit com Bruxelas - 21H00

BERLIM (Alemanha) - 30 anos desde que Erich Honecker renunciou ao cargo de líder da Alemanha Oriental -

GENEBRA (Suíça) - Comitê de Emergência da OMS se reúne sobre epidemia de Ebola na República Democrática do Congo -

(+) PARIS (França) - Mulher saudita acusada de maltratar funcionários vai a julgamento - 09H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Dados de crescimento do PIB no terceiro trimestre - 00H00

SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do FMI - 14H45

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - O candidato à presidência Mauricio Macri participa de uma marcha em Buenos Aires - 17H00

Europa

ROMA (Itália) - Sínodo da Amazônia: peregrinação de bispos e indígenas -

LONDRES (Reino Unido) - Sessão excepcional do Parlamento sobre o Brexit após cúpula da UE -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Marcha popular para pedir segundo referendo sobre o Brexit -

(+) ROMA (Itália) - Matteo Salvini, chefe da Liga de extrema direita, realiza comício -

Ásia-Pacífico

(+) CABUL (Afeganistão) - Previsões preliminares para as eleições presidenciais devem ser anunciadas - 07H00

DOMINGO, 20 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) BOLÍVIA - Eleições gerais -

(+) SALVADOR (Brasil) - Celebrações relacionadas à canonização da irmã Dulce, primeira santa católica nascida no Brasil -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - David Marcus do Facebook discute criptomoedas com Agustin Carstens, do Bank for International Settlements - 13H20

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Debate presidencial - 22H00

Europa

(+) SUÍÇA - Eleições gerais -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Fotógrafo brasileiro Sebastiao Salgado recebe o Peace Prize of the German Book Trade - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Fórum anual de alto nível de Xiangshan, para discutir questões de segurança e defesa na Ásia-Pacífico - (até 22)

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) CANADÁ - Eleições gerais -

(+) ST. PETERSBURG (Estados Unidos) - 50º aniversário da morte de Jack Kerouac -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Museu de Arte Moderna (MOMA) reabre após grande reforma -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - 70º Congresso Astronáutico Internacional - (até 25)

(+) WALLOPS FLIGHT FACILITY (Estados Unidos) - Northrop Grumman lança missão de reabastecimento da NASA para a ISS nas Ilhas Wallops - 16H39

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Voto do Parlamento no programa do governo - (até 22)

Varios

(+) International Space Station - Caminhada espacial da ISS pelos astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir - 08H30

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2019

Europa

(+) NANTERRE (França) - Prazo para envio de ofertas de aquisição da Thomas Cook França -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Políticos, celebridades esperadas na Cúpula One Young World - (até 25)

(+) TÓQUIO (Japão) - Entronização do Imperador do Japão Naruhito -