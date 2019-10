Putin viaja à Arábia Saudita para falar sobre petróleo e Irã

O presidente russo Vladimir Putin chegou à Arábia Saudita nesta segunda-feira para conversar com Riad sobre questões de petróleo, e também tentará usar sua influência para reduzir as tensões no Golfo entre sauditas e iranianos.

O rei Salman deve oferecer uma recepção de gala antes da reunião bilateral, segundo o Kremlin.

A Arábia Saudita, líder na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia - que não pertence ao cartel - cooperaram estreitamente nos últimos anos para limitar a oferta de ouro preto e tentar aumentar os preços.

"Vamos trabalhar com a Arábia Saudita e com nossos outros parceiros e amigos no mundo árabe para [...] reduzir qualquer tentativa de desestabilizar o mercado", disse Putin em entrevista aos canais de televisão árabes no domingo.

Outra questão que deve ser abordada são as relações entre os arqui-inimigos da Arábia Saudita e o Irã, um país aliado de Moscou.

A tensão entre sauditas e iranianos continua a aumentar, especialmente desde os ataques contra os campos de petróleo sauditas em setembro, que Riad e Washington atribuíram ao Irã - algo que Teerã nega.

Os ataques foram reivindicados pelos rebeldes huthis do Iêmen, que contam com o apoio da República Islâmica.

Nessa disputa, a Rússia se recusou a se posicionar, mas propôs a venda de mísseis para se defender, enquanto descartava "conclusões precipitadas" contra o Irã.