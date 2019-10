UE anuncia futura disputa na OMC contra a Colômbia por batatas fritas

A União Europeia (UE) se prepara para levar a Colômbia à Organização Mundial do Comércio (OMC) por suas tarifas antidumping sobre as importações de batatas congeladas de três países europeus, anunciou nesta segunda-feira a comissária Europeia do Comércio, Cecilia Malmström.

"Eu instruí (...) a iniciar uma disputa no âmbito da OMC contra a Colômbia o mais rápido possível", anunciou Malmström, para quem essas tarifas "são injustas" e "prejudicam as empresas" da Bélgica, Alemanha e Holanda.

O governo colombiano abriu uma investigação em agosto de 2017 sobre as importações de batatas congeladas desses três países da UE, um procedimento concluído em novembro de 2018 com a imposição de direitos antidumping.

Em seguida, o ministro da Agricultura da Colômbia, Andrés Valencia Pinzón, explicou que "74% das importações de batata congelada que entravam no país a preços antidumping deverão agora entrar a preços que não afetem" o agronegócio.

A Bélgica denunciou a situação à Comissão Europeia, responsável pela política comercial do bloco.

A comissária europeia afirmou que tentou dialogar para chegar a um acordo com o governo colombiano. "Mas todos os esforços falharam".