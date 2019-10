OMC autoriza tarifas dos EUA contra a UE por litígio Airbus-Boeing

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou nesta segunda-feira Washington a impor tarifas à União Europeia (UE), em retaliação aos subsídios concedidos à fabricante europeia de aeronaves Airbus.

No início de outubro, a OMC autorizou o estabelecimento de tarifas de quase 7,5 bilhões de dólares (6,8 bilhões de euros) sobre bens e serviços europeus importados todos os anos, mas essa decisão devia ser aprovada pelo Órgão de Solução de Litígios (OSD) da organização.

A sanção - a mais forte já imposta pela OMC - foi oficialmente validada durante uma reunião especial do OSD nesta segunda em Genebra, segundo uma autoridade do organismo.

A UE reagiu à decisão afirmando que "lutará até o fim" para dissuadir os americanos de impor sanções alfandegárias.

Os Estados Unidos anunciaram que as novas tarifas, que poderiam afetar uma ampla gama de produtos de consumo, como o azeite espanhol ou os vinhos franceses, poderiam entrar em vigor já nesta sexta-feira.

Autoridades da UE expressaram o seu desejo de encontrar uma solução negociada com Washington para, assim, evitar a escalada das atuais tensões comerciais.

Se as discussões falharem, a UE poderá ser autorizada a impor tarifas sobre os produtos americanos se conseguir convencer, no próximo ano, a OMC de que a fabricante de aeronaves Boeing também se beneficiou de subsídios ilegais do governo dos EUA.

A batalha legal entre Airbus e Boeing na OMC começou há 15 anos, quando Washington declarou expirado o acordo assinado pelos americanos e europeus em 1992.

Em 2004, os Estados Unidos acusaram o Reino Unido, França, Alemanha e Espanha de conceder subsídios ilegais para apoiar a fabricação de uma série de produtos da Airbus.

Um ano depois, a UE disse que a Boeing também recebeu bilhões de dólares em subsídios proibidos de vários ramos do governo dos EUA.