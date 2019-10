Conservadores vencem as legislativas na Polôniativas

Os conservadores nacionalistas que governam a Polônia venceram as eleições legislativas, com 45,16% dos votos, após a apuração de 82,79% das urnas.

O partido Direito e Justiça (PiS) de Jaroslaw Kaczynski conquistou maioria absoluta para um novo mandato de quatro anos e poderá prosseguir com seu controverso programa de reformas. O principal partido de oposição, a Coalizão Cívica (KO, centrista), ficou muito atrás, com 26,10% dos votos.

"Temos pela frente quatro anos de trabalho árduo", afirmou Kaczynski.

O PiS, que governa a Polônia desde 2015, tentou mobilizar as classes mais desfavorecidas da sociedade rural, com a defesa dos valores familiares contra o que chamou de "ideologia LGTB" e a promessa de mais ajudas, de redução dos impostos e aumento do salário mínimo.

Kaczynski, no entanto, provocou polêmica entre os aliados europeus ao atacar as minorias e criticar os valores liberais ocidentais, com a aprovação tácita da influente Igreja Católica.