Comunicado do Business Wire :Multimedia, Inc.

Multimedia, Inc. (www.multimediausa.com) inicia hoje as operações da BIZCENTER USA LLC, sua afiliada para locais de trabalho compartilhados e escritórios virtuais. Localizada em uma área própria de 408 metros quadrados (4.400 pés quadrados) em uma das regiões mais estratégicas de Orlando, Flórida, a BIZCENTER USA está oferecendo novíssimas e modernas suítes executivas em instalações com salas de conferência de luxo, recepção, lounge luxuoso e cozinha.

Fundada em Orlando em 1991, a Multimedia é empresa líder em comunicações e marketing, altamente reconhecida mundialmente por sua integridade profissional, atendendo agências de publicidade, clientes diretos e outlets de mídia em todos os continentes. De acordo com Fernando Mariano, presidente das duas empresas, a criação da BIZCENTER USA atende as necessidades de um local de trabalho compartilhado e escritório virtual elegantes no Sudoeste de Orlando.

"A Multimedia possui laços fortes com a comunidade de Orlando e estamos sempre buscando responder às necessidades dos residentes locais, bem como às necessidades dos nossos clientes em todos os EUA e do mundo. A inauguração da BIZCENTER USA em Orlando é apenas a primeira etapa para criar franquias de coworking operando de costa a costa nos EUA sob padrões de suporte profissional de alto nível para os nossos clientes", disse Mariano.

A BIZCENTER USA oferece 23 suítes executivas privativas para 1, 2 e 3 profissionais. Todas as suítes possuem móveis modernos, incluindo mesa grande com gavetas, armário de parede, cadeira ergonômica, telefone e obra de arte na parede. Duas conexões com a internet - uma de 1 Gb - de diferentes provedores, garantem a melhor experiência com fio e sem fio. Paredes de vidro do teto ao chão, juntamente com paredes sólidas e teto à prova de som para um ambiente silencioso e produtivo.

Duas salas de conferência equipadas com TVs HDR 4K de 65 pol. modernas, lousa branca e sistemas de teleconferência completo estão disponíveis. Recepção ampla, lounge e cozinha completa completam uma atmosfera de coworking premium.

O programa de escritório virtual, dentre outras vantagens, oferece endereço comercial prestigiado para executivos de escritório domiciliar, protegendo a privacidade das suas residências. O mesmo programa é importante para clientes que não vivem em Orlando e precisam de um endereço para receber correspondência ou para registrar uma empresa para qualquer necessidade oficial ou bancária. Os clientes podem optar somente por caixa postal. BIZCENTER USA também oferece aluguéis diários das salas de conferência e suítes executivas.

A apresentação em anexo traz todos os detalhes. Para informações adicionais, favor visitar www.bizcenterusa.com.

