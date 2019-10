Pode chegar a 33 o número de mortos pelo tufão Hagibi no Japão

O tufão Hagibi, que atingiu a região sul de Tóquio, no Japão, no sábado, 12, já deixou ao menos 14 mortos. O número foi divulgado pela agência de Gestão de Fogo e Desastres do governo japonês, mas é contestado por veículos do país. A agência Kyodo News aponta até 33 mortos, conforme números divulgados pela Associated Press (AP).



Os números oficiais do governo dão conta de 1.283 casas inundadas e outras 517 danificadas parcial ou totalmente. Ao todo, 187 pessoas ficaram feridas após a passagem do tufão que, neste domingo, 13, perdeu força e foi reclassificado como uma tempestade tropical.



"Este grande tufão causou danos imensos em grande parte do leste do Japão", disse o porta-voz do governo, Yoshihide Suga, em coletiva neste domingo. Segundo o porta-voz, ao menos 376 mil casas ficaram sem eletricidade e 14 mil sem fornecimento de água.



A emissora pública japonesa NHK divulgou que 14 rios foram inundados pelo tufão. O Rio Tama, que corre por Tóquio, transbordou e alagou casas e outros prédios nas proximidades. Uma parte da cidade de Date, na área de Fukushima, também foi inundada.