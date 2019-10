Forças turcas e aliados locais tomam cidade síria de Tal Abyad

As forças turcas e os grupos sírios que as apoiam conquistaram, neste domingo pela manhã (13), a cidade fronteiriça de Tal Abyad, no norte da Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva contra uma milícia curda - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Tal Abyad é a maior cidade conquistada até o momento pelas forças curdas desde o início da ofensiva na última quarta-feira, afirmou o OSDH, acrescentando que o próximo objetivo das forças turcas é Ras al-Ain.

Também neste domingo o Ministério turco da Defesa anunciou o controle de uma importante estrada no nordeste da Síria, que faz a conexão com os territórios nas mãos de uma milícia curda.

"Ao fim da operações de êxito, (as forças de Ancara) assumiram o controle da estrada M-4, penetrando entre 30 e 35 quilômetros" em território sírio, declarou o Ministério, em um comunicado publicado no Twitter, sem dar detalhes.

O objetivo da Turquia é controlar os setores do norte da Síria e estabelecer uma "zona de segurança" de 32 quilômetros de extensão para separar sua fronteira dos territórios curdos.

Os combates continuam, em seu quinto dia de ofensiva. Já deixaram mais de 150 mortos, incluindo cerca de 50 civis, e provocaram a fuga de mais de 130 mil pessoas.