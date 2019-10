São Paulo, 13/10/2019 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para defender a retirada de tropas americanas do norte da Síria, palco de uma ofensiva militar da Turquia contra os curdos da região. Neste domingo, 13, Trump afirmou que é "pelo menos uma vez, é muito inteligente não se envolver na intensa batalha na fronteira turca."



"Os curdos e a Turquia estão lutando há muitos anos. A Turquia considera o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) os piores terroristas de todos", defendeu Trump.



Em referência a seus antecessores, Trump disse que "aqueles que erroneamente nos colocaram nas guerras do Oriente Médio pressionam para que lutemos. Eles não têm ideia da decisão ruim que tomaram". A decisão de retirar tropas americanas do local atraiu críticas tanto de democratas quanto de republicanos.



Mesmo com a ordem de retirada, o presidente americano disse que os EUA monitoram a situação "de perto".Desde sábado, 12, as forças turcas se movem em direção à cidade de Ain Eissa, o centro administrativo das tropas curdas e a localização de uma importante base americana. Hoje, as tropas da Turquia chegaram à rodovia que liga o local à cidade de Hassakeh, um importante polo logístico do nordeste da Síria.