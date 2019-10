As forças turcas e os grupos sírios que as apoiam conquistaram, neste domingo pela manhã (13), a cidade fronteiriça de Tal Abyad, no norte da Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva contra uma milícia curda - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Tal Abyad é a maior cidade conquistada até o momento pelas forças curdas desde o início da ofensiva na última quarta-feira, afirmou o OSDH, acrescentando que o próximo objetivo das forças turcas é Ras al-Ain.