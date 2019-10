Tropas americanas podem ficar isoladas na Síria, diz fonte à AP

A situação no nordeste da Síria, palco de uma ofensiva militar da Turquia contra os curdos da região, está se "deteriorando rapidamente" e pode resultar no confronto entre as tropas turcas e a força militar americana na área, disse uma fonte dos Estados Unidos à Associated Press. A operação turca chegou ao seu quinto dia neste domingo, 13.



Desde sábado, 12, as forças turcas se movem em direção à cidade de Ain Eissa, o centro administrativo das tropas curdas e a localização de uma importante base americana. Hoje, as tropas da Turquia chegaram à rodovia que liga o local à cidade de Hassakeh, um importante polo logístico do nordeste da Síria. Segundo a fonte da AP, as forças americanas e curdas já não controlam linhas de comunicação terrestres, nem o espaço aéreo da área.



No sábado, o presidente dos EUA Donald Trump disse que é uma "ilha de um só" na posição de retirar as tropas americanas da Síria, em meio a críticas de democratas e republicanos de que o movimento colocaria em risco a estabilidade do Oriente Médio e as vidas dos curdos aliados do país que ajudaram a combater o Estado Islâmico.