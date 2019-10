Apoiadores do EI escaparam de campo no nordeste da Síria após ofensiva turca

Mais de 700 apoiadores do Estado Islâmico (EI) fugiram de um campo de refugiados no nordeste da Síria após a ofensiva turca na região. Segundo oficiais curdos, os prisioneiros atacaram os portões do campo de Ain Eissa em meio à batalha e ao bombardeio turco. O campo abriga 12 mil pessoas, incluindo aproximadamente mil mulheres estrangeiras ligadas ao EI.



As forças curdas, aliadas militares dos Estados Unidos contra o EI na região, dizem que podem não ser capazes de manter as instalações onde são detidos milhares de militantes da organização ao mesmo tempo em que lutam contra tropas da Turquia. Neste domingo, 13, a ofensiva chegou ao seu quinto dia.



Segundo a ONU, ao menos 130 mil pessoas foram atingidas pela operação. As forças turcas chegaram à principal rodovia que liga Hassakeh, uma cidade grande e importante hub logístico, a Ain Eissa, o centro administrativo da área controlada pelos turcos.



Com os danos causados pelos bombardeios turcos, o fornecimento hídrico foi interrompido, deixando 400 mil pessoas sem acesso a água. Equipes da ONU ainda não conseguiram entrar na estação de bombeamento de Hassakeh.