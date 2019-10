Após Alemanha, França paralisa exportação de armas à Turquia

A França suspendeu neste sábado a exportação de qualquer armamento para a Turquia, que lançou nesta semana ofensiva contra os curdos na Síria.



Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores da França fizeram o anúncio por meio de um comunicado neste sábado. O texto reiterou a oposição à operação militar turca, que tem enfrentado grande condenação internacional.



A declaração diz que a França pressionará, durante reunião na segunda-feira. de ministros de Relações Exteriores da União Europeia, pelo apoio de "toda a Europa" pela suspensão das vendas de armas à Turquia. A Alemanha também anunciou no sábado que está reduzindo as exportações de armamento ao regime de Ancara.



A França argumenta que a ofensiva está causando problemas humanitários crescentes, além de ameaçar a luta internacional contra o Estado Islâmico, que também está infiltrado na região. "Está, portanto, ameaçando a segurança europeia", defendeu o governo francês.



Paris quer uma reunião da coalizão contra o Estado Islâmico para discutir os próximos passos no contexto das ações turcas. Fonte: Associated Press.