Alemanha suspende exportações de armas para a Turquia por ofensiva contra curdos

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, anunciou neste sábado que o país vai cortar as exportações de armas para a Turquia, depois de Ancara iniciar uma ofensiva militar no nordeste da Síria contra rebeldes turcos.



O anúncio de Maas ocorre no mesmo dia em que milhares de imigrantes curdos se uniram contra a ofensiva militar turca em cidades da Alemanha, que abriga uma das maiores comunidades deste povo na Europa.



Áustria, Suíça e Grécia também viram manifestações curdas contra a ofensiva da Turquia na Síria. Fonte: Associated Press.