Chanceler Ernesto Araújo ironiza ativista ambiental Greta Thunberg

O chanceler Ernesto Araújo ironizou neste sábado (12) a sueca Greta Thunberg, a jovem ativista contra as mudanças climáticas que este ano foi candidata ao Nobel da Paz, durante um fórum de líderes ultraconservadores do mundo em São Paulo.

"Essa Greta Thunberg, no mesmo dia em que falou nos Estados Unidos, recebi a foto de uma garota na Venezuela com 14 anos e pesando 14 quilos. E Greta com 16 anos, bem alimentada, bem nutrida, recebida pelas Nações Unidas, as mesmas Nações Unidas que não fazem nada por essa garota na Venezuela", disse o ministro em discurso de meia hora.

"Eu pergunto: 'How dare you [Como se atrevem]?", expressou o chanceler, replicando as mesmas palavras com que Thunberg, indignada e com os olhos marejados, se dirigiu aos líderes mundiais durante a cúpula climática da ONU em Nova York, em 29 de setembro.

Araújo fez esta declaração no segundo dia da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um fórum que realiza sua tradicional reunião todos os anos em Washington e que abriu sua primeira edição brasileira na sexta-feira.

"O clima é para as mudanças climáticas o que o globalismo é para a globalização. As mudanças climáticas devem ser estudadas de maneira serena e racional, mas também foram capturadas por uma ideologia", afirmou o ministro.

O fórum foi presidido por um dos principais líderes do CPAC nos Estados Unidos, Matt Schlapp, e pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, para apoiar a organização do movimento conservador no Brasil.

Entre sexta e sábado, ele receberá mais de mil políticos, ativistas e militantes conservadores, incluindo o senador republicano Mike Lee e Mercedes Schlapp, ex-oficial de comunicações da Casa Branca e que faz campanha pela reeleição de Trump em 2020.