Irã promete retaliar ataque contra petroleiro na costa saudita

O Irã prometeu, neste sábado (12), responder ao ataque de sexta-feira contra um de seus petroleiros na costa da Arábia Saudita - informou a agência de notícias Isna.

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamjani, afirmou que foram esclarecidas algumas pistas sobre quem preparou o que ele chamou de "ataque com mísseis" contra o navio "Sabiti".

"A pirataria marítima e a maldade em zonas de aproveitamento marítimo internacionais (...) não ficarão sem resposta", afirmou, ainda citado pela Isna.

"Ao revisar os vídeos disponíveis e as evidências reunidas pelos serviços de Inteligência, foram expostas as primeiras pistas sobre a perigosa aventura de atacar um petroleiro iraniano no Mar Vermelho", acrescentou.

A National Iranian Tanker Company, proprietária do "Sabiti", afirmou que o casco do navio registrou duas explosões em separado na sexta-feira perto do porto saudita de Jidá. A empresa negou, porém, que a informação de que o ataque tenha tido origem no território saudita.

O incidente causou vazamentos de petróleo no Mar Vermelho, informou a NITC.