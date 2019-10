Oficiais impedem presidente eleito da Guatemala de entrar na Venezuela

O presidente eleito da Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmou neste sábado, 12, que oficiais impediram sua entrada na Venezuela. Ele planejava se encontrar com o opositor Juan Guaidó, inimigo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.



Giammattei afirmou que pousou em um aeroporto próximo a Caracas nas primeiras horas do sábado, mas oficiais negaram a autorização para que ele entrasse no país e o escoltaram até um avião que estava partindo. Guaidó postou em seu Twitter um vídeo gravado pelo guatemalteco dentro da aeronave em que ele expressa seu apoio ao opositor venezuelano. "Estamos com você. Ainda que não nos deixem entrar, faremos nossa voz ser ouvida em todo o continente", diz Giammattei no vídeo.



O governo venezuelano não se pronunciou sobre a proibição da entrada de Alejandro Giammattei no país.