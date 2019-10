Putin afirma que países que não foram convidados pela Síria deveriam sair do país

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em entrevista exibida na televisão russa neste sábado, 12, que todas as forças militares de países estrangeiros que não foram convidadas pelo governo da Síria deveriam sair do país do Oriente Médio.



Putin conversou com jornalistas dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, países que deve visitar na próxima semana, e disse que Moscou teve conversas com a Turquia, o Irã, os Estados Unidos e outros países sobre a necessidade de restaurar a integridade do território sírio e acabar com a presença militar estrangeira no local.



O presidente da Rússia afirmou que se os líderes da Síria decidirem no futuro que o país não precisa mais das tropas russas, elas também vão se retirar.



Nos trechos da entrevista exibidos pela televisão russa, Putin não falou sobre a operação militar da Turquia no norte da Síria. A Rússia tem tido uma postura branda com relação ao movimento, observando que Ancara precisa "assegurar sua fronteira".