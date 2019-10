Tiroteio em NY tem pelo menos quatro mortos e três feridos

Pelo menos quatro homens morreram, e três pessoas ficaram feridas (dois homens e uma mulher), em um tiroteio na manhã deste sábado (12), em um clube noturno de Nova York - informou a imprensa americana.

As vítimas têm idades entre 32 e 49 anos. Foram encontradas duas armas de fogo no local, de acordo com investigações preliminares.

O incidente aconteceu no Brooklyn, noticiaram a NBC e outras emissoras americanas. Segundo a Polícia, pelo menos 15 tiros foram disparados.

Nenhum suspeito foi detido, e as circunstâncias exatas do episódio ainda são desconhecidas, disse um oficial da polícia de Nova York à AFP.

Por enquanto, a Polícia descarta que tenha sido um acerto de contas entre gangues.

"É muito cedo para saber se se trata de uma disputa, ou de uma briga por apostas, ou um roubo", disse à imprensa o oficial Dermot F. Shea.