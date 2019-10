Turquia diz que tropas do país tomaram cidade síria próxima à fronteira

Forças turcas tomaram hoje a cidade de Ras al-Ayn, no norte da Síria e próxima da fronteira com a Turquia, de acordo com o ministério da Defesa turco. A entrada das tropas na cidade é o avanço mais significativo desde que a ofensiva da Turquia contra militantes curdos na Síria começou, na quarta-feira, 9.



O ministério turco publicou no Twitter que a área residencial de Ras al-Ayn foi tomada por meio de "operações bem-sucedidas a leste do (rio) Eufrates". No entanto, as Forças Democráticas da Síria (SDF) divulgaram dois vídeos supostamente gravados dentro da cidade em que dois militantes afirmam que é sábado e que eles ainda estão lá.



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, órgão opositor à guerra que fica no Reino Unido, as tropas turcas de fato entraram na cidade, mas a batalha ainda não teria sido encerrada.