Queniano Eliud Kipchoge rompe barreira das 2 horas em maratona

O prodígio Eliud Kipchoge se tornou a primeira pessoa a baixar a barreira das duas horas em uma maratona, neste sábado (12), em Viena, em uma corrida não oficial feita sob medida para permitir este feito.

Acompanhado por uma exército vestido de preto até os últimos 500 metros, o campeão olímpico queniano de 34 anos completou seu trajeto em 1 hora 59 minutos 40 segundos, quase dois minutos a menos do que seu recorde mundial (2 h 01 min 39 seg), fixado em condições homologadas em Berlim no ano passado.

Na capital austríaca, Kipchoge, com uma camiseta branca, começou o desafio às 8h15 locais (3h15 em Brasília) e percorreu algo em torno de quatro vezes um circuito plano de 9,9 quilômetros.

"Deixar uma marca na história era meu objetivo. Sou um homem muito feliz. Não há limites para o homem", declarou o atleta após completar a façanha, que comparou a "caminhar na Lua" pela primeira vez.

Realizado na antiga reserva de caça do Prater, no centro de Viena, também foi criticado por ser um evento mais midiático e comercial do que esportivo.