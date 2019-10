Oito civis foram mortos nesta sexta-feira por uma salva de projéteis disparados da Síria por uma milícia curda em uma cidade fronteiriça turca, informaram as autoridades locais.

Trinta e cinco civis ficaram feridos no ataque à cidade de Nusaybin, na província de Mardin, disseram as autoridades locais, segundo as agências de notícias Anadolu e DHA.