AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

SÃO PAULO (Brasil) - Fórum Regional da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), com representantes da onda conservadora global - 10H00 (até 12)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Sínodo da Amazônia - (até 27)

ESTOCOLMO (Suécia) - Semana do Nobel - (até 14)

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro Johnson pede que o parlamento seja suspenso a partir de hoje - (até 14)

(+) BERLIM (Alemanha) - Curdos que vivem na Alemanha protestam contra a ofensiva turca no norte da Síria -

(+) PARIS (França) - Manifestações de apoio aos curdos da Síria e contra ofensiva turca - 07H30

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

PARIS (França) - Julgamento da parte financeira do caso Karachi - (até 31)

PARIS (França) - Semana Internacional da Rebelião pela justiça climática - (até 20)

(+) FRANÇA - 48° sábado de protestos dos Coletes Amarelos -

BARCELONA (Espanha) - Manifestação Pró-Dia Nacional da Espanha -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Forças dos EUA recuam, enquanto Turquia está pronta para ataque na Síria - (até 15)

(+) CAIRO (Egito) - Reunião de emergência da Liga Árabe sobre ofensiva da Turquia na Síria -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Ações "flash-mob" do movimento pró-democracia - 03H00

(+) TÓQUIO (Japão) - Tufão Hagibis ameaça o Japão - (até 13)

(+) CHENNAI (Índia) - Modi acolhe Xi da China para 'cúpula informal' -

ISLAMABAD (Paquistão) - Há 20 anos, o general Pervez Musharraf assumiu o golpe militar -

DOMINGO, 13 DE OUTUBRO DE 2019

América

SALVADOR (Brasil) - Adoradores de Irmã Dulce acompanham do Brasil sua canonização pelo Papa Francisco no Vaticano - 06H15

SÃO PAULO (Brasil) - São Paulo Fashion Week - 13H00 (até 18)

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Eleições parlamentares -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - O Papa Francisco canoniza o cardeal inglês John Henry Newman (1801-1890) e quatro outros - 06H15

HUNGRIA - Eleições locais - 02H00

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Segundo turno de eleições presidenciais -

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI, reuniões anuais do Banco Mundial - (até 20)

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Economia -

LONDRES (Reino Unido) - Parlamento retoma após suspensão, com discurso da rainha -

MADRI (Espanha) - A Suprema Corte espera emitir um veredicto contra 12 líderes catalães sobre a tentativa de independência de 2017 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Putin visita Riad - (até 15)

HODEIDAH (Iêmen) - Quinto aniversário da tomada pelos rebeldes do porto de Hodeida -

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Jack Ma, do Alibaba, e outros chefes corporativos de destaque na conferência global de CEOs da Forbes - 22H00 (até 16)

África

RD CONGO - Introdução da segunda vacina contra o Ebola -

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019

América

COLUMBUS (Estados Unidos) - Candidatos às primárias democratas realizam quarto debate televisionado -

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA devem aumentar tarifas sobre produtos chineses -

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI divulga previsões econômicas trimestrais -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Google deve revelar novo telefone Pixel -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trajes espaciais do programa da Nasa Artemis são revelados -

BOSTON (Estados Unidos) - Juíza federal de Massachusetts deve resolver decisão sobre lei estadual sobre proibição de cigarros eletrônicos -

Europa

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Reunião de Ministros dos Assuntos Europeus para preparar o Conselho de 17 e 18 de outubro, dominado pelo Brexit -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rainha Elizabeth participa de uma cerimônia que marca 750 anos da Abadia de Westminster -

CHERBOURG (França) - Autoridades fazem simulação de retorno de controles após o Brexit - 04H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Funerais do cosmonauta Alexeï Leonov - 06H00

Ásia-Pacífico

(+) SEONGNAM (Coreia do Sul) - Exposição Internacional Aeroespacial e de Defesa (ADEX) - (até 20)

HONG KONG (China) - Parlamento de Hong Kong inicia nova sessão legislativa após o verão de protestos - 23H00

África

MAPUTO (Moçambique) - Eleições gerais -

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales encerra campanha em La Paz -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Índice de inflação de setembro -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Volvo revela seu carro elétrico -

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Netflix -

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Agricultores holandeses bloquearão parlamento com tratores em protesto por lei sobre mudanças climáticas -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Bênção especial no Muro das Lamentações poe feriado judaico do Sucot - 03H45

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Chefe de governo de Hong Kong Carrie Lam discursa no início dos trabalhos do parlamento - 01H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O embaixador dos EUA, Gordon Sondland, intimado a comparecer em depoimento no Congresso -

Europa

(+) GIBRALTAR (Reino Unido) - Gibraltar realiza eleições gerais na véspera do Brexit -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 18)

(+) HAMBURGO (Alemanha) - Começa o julgamento de um ex-guarda nazista acusado de cumplicidade em milhares de assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial - 06H00

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Feira de livros de Frankfurt realiza vigília geral para apoiar a liberdade de expressão em Hong Kong e contra a detenção chinesa do livreiro Gui Minhai - 09H30

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva dos ministros das Finanças e presidentes de BC do G20 - 15H15

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Fim do prazo do Parlamento para que o Parlamento conclua o acordo do Brexit com Bruxelas -

(+) BERLIM (Alemanha) - 30 anos desde que Erich Honecker renunciou ao cargo de líder da Alemanha Oriental -

(+) GENEBRA (Suíça) - Comitê de Emergência da OMS se reúne sobre epidemia de Ebola na República Democrática do Congo -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Dados de crescimento do PIB no terceiro trimestre - 00H00

SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2019

(+) ROMA (Itália) - Sínodo da Amazônia: peregrinação de bispos e indígenas -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Sessão excepcional do Parlamento sobre o Brexit após cúpula da UE -