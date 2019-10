Califórnia entra em alerta máximo por incêndios

Grande parte da Califórnia se encontra em alerta nesta sexta-feira (11), devido aos incêndios que atingem o sul dos Estados Unidos e já destruíram dezenas de construções.

No momento, não há relatos de feridos.

Um incêndio a cerca de 115 quilômetros a leste de Los Angeles varreu um acampamento de trailers, e um motorista teve de jogar em um acostamento o lixo que carregava em seu caminhão depois que o material começou a pegar fogo, relatou a porta-voz do Corpo de Bombeiros do Condado de Riverside, April Newman, ao jornal "Los Angeles Times".

Mais de 200 bombeiros, apoiados por um helicóptero, combatem as chamas, informou o departamento em sua página on-line, acrescentando que 74 casas e prédios foram destruídos.

As autoridades ordenaram que 1.900 casas na área fossem evacuadas.

Enquanto isso, outro incêndio no noroeste de Los Angeles afeta cerca de 650 hectares.

Os meteorologistas alertaram sobre ventos fortes e condições extremamente críticas de incêndio nesta sexta-feira.

As autoridades estaduais também emitiram o alerta máximo para incêndios.

Mais de meio milhão de pessoas no estado ficaram sem energia na quinta-feira (10), depois que as concessionárias do setor cortaram a energia de algumas linhas para evitar possíveis faíscas nos cabos. No ano passado, incêndios de origem semelhante deixaram cerca de 90 mortos.