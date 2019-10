Generalíssimo Franco será exumado em 25 de outubro

O governo espanhol anunciou nesta sexta-feira que, em 25 de outubro, exumará os restos mortais do ditador Francisco Franco do mausoléu, localizado a cerca de 50 km ao norte de Madri, para realocá-los em uma cripta privada discreta.

"Em 25 de outubro, os restos mortais de Franco não estarão no Vale dos Caídos", disse aos jornalistas a vice-presidente do governo socialista cessante, Carmen Calvo.

O Supremo Tribunal espanhol aprovou em 24 de setembro a exumação do Generalíssimo Franco, depois de uma disputa judicial entre o governo do social-democrata Pedro Sánchez e os descendentes do ditador.

Com esta decisão, os juízes validaram não apenas a exumação dos restos mortais no Vale dos Caídos, como também a decisão do governo de enterrá-lo com sua esposa no discreto cemitério de El Pardo, no norte de Madri.

Franco dirigiu a Espanha entre 1939 e 1975 após vencer a civil ocasionada pelo golpe de Estado militar de 1936.

Desde a sua morte, em novembro de 1975, o corpo de Franco está no Vale dos Caídos, um imponente mausoléu a 50 km de Madri, que, por decisão do ditador, foi construído por milhares de presos políticos nos anos 40 e 50 do século passado.