Comunicado do Business Wire :CorTechs Labs

NeuroQuant é lançado oficialmente no Brasil depois de autorizada a sua comercialização para uso clínico no país.

"Essa liberação abrirá caminhos para a expansão e o crescimento contínuos na América do Sul", disse Chris Airriess, diretor executivo da CorTechs Labs. "Trata-se de um grande marco para o alcance global da empresa, e estamos entusiasmados para continuar a ajudar médicos de todo o mundo a terem acesso a tecnologia de ponta."

O NeuroQuant usa aprendizado de máquina para fornecer segmentação e quantificação automáticas de imagens de ressonância magnética (RM), revelando a presença de vários biomarcadores. Os valores são comparados a um banco de dados normativo exclusivo de pacientes da mesma idade e do mesmo sexo, auxiliando médicos a tomarem decisões clínicas relativas a doenças neurodegenerativas.

"A chegada do NeuroQuant no Brasil representa um passo importante para o diagnóstico e o tratamento da doença de Alzheimer, esclerose múltipla e outros quadros neurodegenerativos", disse o usuário do NeuroQuant Dr. Pablo Coimbra, da Uniclinic Diagnóstico por Imagem. "Espero que o NeuroQuant se torne a tecnologia padrão em todos os centros de diagnóstico por imagem do Brasil, aprimorando o diagnóstico neurodegenerativo e o tratamento dos pacientes."

O NeuroQuant é uma ferramenta complementar de avaliação de doenças, como a doença de Alzheimer, epilepsia, lesão cerebral traumática e esclerose múltipla. O LesionQuant, um dos módulos do NeuroQuant usado especialmente para a avaliação de esclerose múltipla, também está incluído nessa aprovação. O NeuroQuant quantifica, conta, e segmenta lesões, além de fornecer um cálculo da carga da lesão em comparação com a substância branca saudável.

"A incorporação do NeuroQuant às nossas clínicas permitiu o diagnóstico mais precoce de doenças neurodegenerativas com maior confiança", acrescentou o Dr. Renato Hoffman Nunes da Diagnósticos da América S.A., outro usuário do NeuroQuant no Brasil.

A liberação marca a quinta aprovação do NeuroQuant desde a sua liberação 510(k) pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em 2006. O NeuroQuant também possui a marca CE para distribuição na Europa e foi aprovado para uso no Canadá, Coreia do Sul, Austrália e, recentemente, Brasil. Mais de 500 mil relatórios do NeuroQuant já foram processados por mais de 800 instituições internacionais em 35 países. A CorTechs Labs planeja expandir ainda mais sua participação no mercado brasileiro em 2020.

Conhecendo o NeuroQuantO NeuroQuant é o principal produto da CorTechs Labs e o primeiro software de dispositivo médico com liberação 510(k) da FDA, marca CE e aprovação para uso pelo Health Canada, Austrália, Coreia e Brasil, oferecendo aos médicos uma análise de imagem quantitativa pós-processamento por RM 3D T1 rápida, precisa e totalmente automatizada. O NeuroQuant é utilizado por médicos de todo o mundo, em pacientes dos 3 aos 100 anos de idade, como uma ferramenta complementar para mensuração de volumes de estruturas cerebrais, e avalia com segurança a presença de neurodegeneração nessas estruturas.

Ao combinar os rastreamentos T2 FLAIR e 3D T1 para análise quantitativa de lesões, o módulo LesionQuant do NeuroQuant pode auxiliar os médicos no processo de avaliação clínica, no planejamento de tratamento clínico e no monitoramento da progressão da doença. Esse módulo exibe automaticamente as lesões a as alterações no volume da lesão, além das alterações longitudinais nos volumes das estruturas cerebrais.

Conhecendo a CorTechs LabsA CorTechs Labs desenvolve e comercializa soluções inovadoras de software para dispositivos médicos que segmentam e quantificam estruturas cerebrais automaticamente, incorporando a análise quantitativa do cérebro humano à rotina da prática clínica. A inovadora análise de imagem cerebral da CorTechs Labs oferece a neurologistas, radiologistas e pesquisadores clínicos um meio conveniente e acessível de quantificar estruturas subcorticais para facilitar a avaliação de uma grande variedade de quadros neurológicos, como doença de Alzheimer, epilepsia, esclerose múltipla, traumatismo cranioencefálico e anomalias do desenvolvimento cerebral. Acesse www.cortechslabs.com para obter mais informações e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Facebook.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191011005061/pt/

Travis Foegler +1 (619) 450-9094 Tfoegler@cortechslabs.com Niki Franklin Racepoint Global +1 (617) 624-3264 cortechslabs@racepointglobal.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.