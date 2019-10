Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, vence o Nobel da Paz

Abiy Ahmed recebe o prêmio ''por seus esforços para alcançar a paz e pela cooperação internacional'' (foto: AFP / MICHAEL TEWELDE)

Oslo, Noruega - O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, artífice da grande reconciliação entre seu país e a Eritreia, foi anunciado nesta sexta-feira como o vencedor do Prêmio Nobel da Paz.





Abiy recebe o prêmio "por seus esforços para alcançar a paz e pela cooperação internacional, particularmente por sua iniciativa decisiva destinada a solucionar o conflito na fronteira com a Eritreia", declarou a presidente do Comitê Nobel Norueguês, Berit Reiss-Andersen.





O prêmio também deseja "expressar um reconhecimento a todos os atores que trabalham pela paz e a reconciliação na Etiópia e nas regiões do leste e nordeste africanos", completou.

O Comitê Nobel destacou especialmente o trabalho do presidente da Eritreia, Issaias Afworki.





"A paz não é alcançada apenas com as ações de uma única pessoa. Quando o primeiro-ministro Abiy estendeu a mão, o presidente Afwerki aceitou e ajudou a dar forma ao processo de paz entre os dois países", afirmou o Comitê.





Etiópia celebrou a vitória de Abiy Ahmed





"Estamos orgulhosos como país", afirma uma mensagem no Twitter do gabinete do chefe de governo, que considera o prêmio um "reconhecimento" do trabalho do primeiro-ministro em favor da "cooperação, unidade e coexistência".





Mais de 300 personalidades e organizações eram candidatas este ano a receber o Nobel da Paz.





Em 2018, o Comitê atribuiu o prêmio ao ginecologista Denis Mukwege (República Democrática do Congo) e a yazidi Nadia Murad, por sua luta contra a violência sexual.