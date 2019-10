Comunicado do Business Wire :CloudMinds Technology Inc.

CloudMinds Technology Inc., pioneira global na arquitetura de inteligência artificial na nuvem que torna os robôs e as empresas mais inteligentes para o benefício de toda a humanidade, está anunciando a abertura de um novo escritório no hemisfério sul para ampliar o suporte a clientes no México e na América do Sul. A nova operação estará subordinada à co-sede global da empresa em Santa Clara, na Califórnia.

"Nossa nova operação na América Latina é um reflexo do contínuo impulso global que a CloudMinds vem construindo, impulsionada por nossa arquitetura proprietária de inteligência artificial na nuvem e soluções de robôs na nuvem que já estão ajudando a transformar vários setores verticais da indústria em todo o mundo", disse Robert Zhang, co-fundador da empresa e presidente de desenvolvimento de negócios internacionais. "Nossa expansão sempre será baseada em nossa crença direcionada a valores de que máquinas e humanidade devem trabalhar juntas, com operadores humanos e equipe de suporte sempre em mente à medida que nossa clientela e alcance crescem."

"Estamos entusiasmados por fazer parte da expansão do CloudMinds, com o objetivo de criar suporte importante para clientes novos e existentes no México e na América do Sul", disse Andro Lindsay, diretor da CloudMinds Technology Latin America. "Escolhemos orgulhosamente o Chile para o nosso novo escritório, alavancando a posição do país como um centro conectado globalmente, além de ser uma entrada para um forte comércio internacional. Estou emocionado por fazer parte da construção de nossos negócios globais com soluções inovadoras de IA na nuvem, apoiadas por mais de 1.000 patentes pendentes."

Robôs na nuvem promovem mudanças globais positivas.

-- O "Cloud Pepper" da CloudMinds, baseado no "Pepper" da SoftBank Robotics, o primeiro robô humanóide pessoal do mundo, e impulsionado pela plataforma de inteligência artificial segura e baseada em nuvem proprietária e segura da CloudMinds, já está presente na América Latina em iniciativas destinadas a progredir no combate às mudanças climáticas. O robô inteligente na nuvem apareceu na SOS Crisis Climática no Chile, falando abertamente sobre a importância da sustentabilidade e outros tópicos relacionados com as mudanças climáticas.

-- Os robôs da CloudMinds também devem participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 25 Chile 2019, em dezembro próximo.

Centro global de comércio. Infraestrutura tecnológica avançada.

-- A nova operação da CloudMinds será liderada por Andro Lindsay, engenheiro industrial com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, operações, gerenciamento de projetos, negócios internacionais, planejamento comercial e estratégico e marketing.

-- Com o Chile posicionado como um centro de negócios conectado globalmente, a empresa também selecionou a região por suas vantagens em abundância no Acordo de Livre Comércio, alto padrão de conectividade e infraestrutura tecnológica avançada.

-- CloudMinds Technology Latin America SpA está localizado na Av. Apoquindo 5950, 17.º andar, Las Condes 7550000, Santiago, Chile.

Para saber mais sobre as inovadoras tecnologias da CloudMinds e a implantação de soluções de IA em nuvem com parceiros, ou para agendar uma reunião com os executivos da CloudMinds, entre em contato com: CloudMinds@GoDRIVEN360.com

SOBRE A CLOUDMINDS INC.

A CloudMinds é construtora e operadora de um sistema aberto de robôs de ponta a ponta, a primeira a comercializar produtos e serviços relacionados em todo o setor global de robótica. A arquitetura pioneira de classe mundial da empresa é capaz de operar um grande número de robôs inteligentes e seguros simultaneamente, dando-lhes acesso escalável a poderosos recursos de computação e armazenamento na nuvem, dotando-os também com um data center aberto em tempo real e com uma base de conhecimento compartilhada através de uma rede de comunicação. O CloudMinds está na vanguarda do campo da IA, comunicação móvel segura e robótica. Sua plataforma operacional altamente escalável cria um ecossistema que integra perfeitamente seus produtos e serviços com todos os outros destacados participantes do setor de robótica.

Os escritórios da CloudMinds, com aproximadamente 700 funcionários, estão presentes nos Estados Unidos, na Ásia e na América do Sul. Para saber mais sobre a missão da CloudMinds, visite www.CloudMinds.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. #SmarterRobot

©2019 CloudMinds Inc. Todos os direitos reservados. As marcas CloudMinds são marcas comerciais da CloudMinds ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como sendo de propriedade de outros. "Pepper" é uma marca registrada da SoftBank Robotics.

CloudMinds Andrew de Lara 310.374.6177 CloudMinds@GoDRIVEN360.com

