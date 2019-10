A magia de Messi chega ao Cirque du Soleil

O Cirque du Soleil estreou nesta quinta-feira (10) em Barcelona o espetáculo "Messi10", inspirado nas habilidades e na história do astro argentino do futebol, que assistiu à estreia com sua companheira, Antonella Rocuzzo.

O jogador do Barcelona cruzou o tapete vermelho na companhia de sua esposa, dos integrantes do elenco e da equipe de produção do espetáculo.

Sorridente, o jogador se limitou a responder "estou bem, estou bem" às perguntas dos jornalistas. No dia anterior, disse a uma rádio local que inspirar o circo é "algo impressionante".

O circo deve permanecer ao menos um mês em Barcelona, onde as primeiras apresentações já quase não têm entradas disponíveis. Depois iniciará uma turnê internacional que, ainda que não tenha datas nem destinos definidos, chegará a Buenos Aires em junho de 2020.

O espetáculo é o 46º na história da companhia canadense que, pela primeira vez em 35 anos de trajetória, adentra no mundo do esporte.

"O bonito deste projeto é que é uma nova experiência para o Cirque du Soleil e junto a um grande nome do futebol", afirmou o fundador da companhia, Guy Laliberté.

Os números se inspiram nas habilidades e na história de superação de Lionel Messi desde as ruas de Rosario até o sucesso mundial, embora não componham uma biografia do jogador.

"É um espetáculo sobre a ambição, sobre fazer tudo o que você pode independentemente de quantas vezes você cai. É um espetáculo que, quando você vê, te inspira a sair e ser o melhor que puder ser", explicou à imprensa o diretor Mukhtar O. S. Mukhtar.

Com um elenco de 47 artistas, o show contém números clássicos do circo, como as acrobacias, malabares, trapézio e trampolim, mas também inclui um artista do futebol estilo livre e vídeos realizados pelo próprio Messi.

O público fica sumerso no universo futebolístico com um cenário que recria um estádio, com uma duração de 90 minutos dividido em duas partes de 45, comentaristas ao vivo e inclusive um árbitro no papel de palhaço.