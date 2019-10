Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta em meio ao otimismo de que os Estados Unidos e a China cheguem a um acordo, ainda que parcialmente, em sua guerra comercial.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,57%, a 26.496,67 unidades. O tecnológico Nasdaq avançou 0,60%, a 7.950,78, e o S&P; 500 teve alta de 0,64%, a 2.938,13.

O mercado operou em alta depois que o presidente Donald Trump anunciou que se reunirá nesta sexta-feira com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, que lidera a missão negociadora de Pequim.

Segundo analistas, a perspectiva dessa reunião elevou as expectativas sobre as deliberações entre as partes iniciadas nesta quinta-feira em Washington.

No mercado da dívida, o rendimento dos bônus do Tesouro americano a 10 anos aumentava às 20H25, a 1,664% contra 1,584% de quarta-feira.