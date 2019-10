Cinco civis, incluindo um líder indígena, morreram em protestos que começaram em 2 de outubro no Equador contra os ajustes econômicos do governo, informou a Defensoria do Povo nesta quinta-feira.

"A primeira vítima é um homem que morreu após ser atingido no domingo na província de Azuay (sul). As outras quatro pessoas morreram em Quito", acrescentou uma fonte da agência de proteção aos direitos humanos.