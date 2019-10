Johnson e Varadkar se reuniram e veem possível caminho para acordo do Brexit

A conta oficial do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou nota na qual afirma que o premiê britânico se reuniu com o irlandês, Leo Varadkar, e tiveram uma discussão "construtiva" sobre o Brexit. "Eles veem caminhos para um acordo possível", diz o comunicado.



De acordo com a nota, os líderes acreditam que um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia é "do interesse de todos".