Ecologistas do Extinction Rebellion ocupam um aeroporto de Londres

Ativistas do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR) invadiram na manhã desta quinta-feira o aeroporto de London City, que desejam paralisar e "ocupar pacificamente" por três dias, sem consequências imediatas para os voos.

"Confirmamos que um certo número de manifestantes chegou ao aeroporto", informou a direção no Twitter, dizendo que o terminal seguia "totalmente aberto e operacional".

Várias pessoas foram presas no local, confirmou um jornalista da AFP.

Os militantes desse movimento de desobediência civil, que na segunda-feira empreenderam ações de protesto contra a inação climática em todo o mundo, anunciaram na quarta-feira sua intenção de paralisar London City por três dias.

Segundo a polícia de Londres, 800 pessoas foram presas desde o início dos protestos na segunda-feira.

Se não conseguirem executar sua ação dentro do aeroporto, "bloquearão o terminal do lado de fora", impedindo a passagem de trens e cortando o acesso às estradas, alertou a organização.

A XR considera a expansão do aeroporto incompatível com a crise climática e a "emergência ecológica" declarada pelo parlamento britânico e com o compromisso do governo de alcançar a neutralidade do carbono até 2050.

No Reino Unido, como em outros países, a XR pede que esse objetivo seja avançado para 2025.

Dos cinco aeroportos da capital britânica, o de London City, que possui apenas uma pista, é o mais próximo do centro da cidade. Em 2018, 4,8 milhões de passageiros passaram por ele.