Comunicado do Business Wire :Syniverse

A Syniverse, a empresa mais conectada do mundo, anunciou hoje que fechou uma nova parceria com a Symphony RetailAI para promover o uso de seu conjunto de serviços de Engajamento Móvel para varejo e empresas de bens de consumo embalados (CPG) em todo o mundo. A plataforma Syniverse permite que as empresas se envolvam com seus clientes através de mensagens multicanais inteligentes e personalizáveis, sendo um complemento perfeito para a oferta atual da Symphony RetailAI.

A Symphony RetailAI é uma fornecedora global de soluções de gestão de crescimento de receita ativadas por inteligência artificial (IA) e insights centrados no cliente para varejistas e fabricantes de CPG em toda a cadeia de valor. O software da Symphony RetailAI, preparado para IA, juntamente com a única interface de conversa em linguagem natural do setor, a CINDE, fornece às empresas recomendações prescritivas e preventivas comprovadas que facilitam a identificação de oportunidades de crescimento de ponta a ponta, a ativação de planos e o crescimento mensurável do lucro e da receita.

Os serviços de Engajamento Móvel da Syniverse permitem que as empresas acessem e utilizem um conjunto de ferramentas de canais móveis por meio de uma única solução. O serviço também oferece recursos móveis aprimorados, como raspadinhas interativas por SMS para promover o envolvimento do cliente e funcionalidades de carteira móvel e gamificação para digitalizar recompensas de fidelização e promoções.

Ao adicionar os recursos da Syniverse, a Symphony RetailAI agora pode executar as recomendações de personalização, como ofertas de clientes e notificações de compras, e entregá-las perfeitamente, usando os canais de comunicação da Syniverse com clientes de varejo.

A parceria entre a Syniverse e a Symphony RetailAI inicialmente se concentrará no Brasil e se expandirá para outros países das regiões Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte.

-- Pablo Mlikota, Presidente de Vendas, Américas, Syniverse

"A Syniverse é a empresa mais conectada do mundo. As empresas de varejo e bens de consumo embalados estão passando por uma transformação digital que requer uma plataforma do ecossistema completo e um portfólio de serviços para permitir a melhor experiência para o usuário. Damos as boas-vindas à Symphony RetailAI e estamos ansiosos para trabalhar com eles e ajudar a promover um mundo mais conectado."

-- Adriano Araujo, vice-presidente da CALA, Symphony RetailAI

"Na Symphony RetailAI, nós entendemos o poder da IA de ir além dos métodos tradicionais de marketing, pois os módulos de aprendizado de máquina fazem recomendações precisas para o envio de mensagens e ofertas hiper-personalizadas aos compradores. Quando um varejista ou fabricante de CPG é capaz disso, o cliente realmente sente que é entendido e ouvido. Por isso nos entusiasma a nossa parceria com a Syniverse, que vai permitir que nossos clientes cheguem a um novo nível de mensagens personalizáveis, entregues através dos vários canais."

Sobre a Syniverse

A Syniverse é a empresa mais conectada do mundo - somos pioneiros em inovações que levam os negócios ainda mais longe. Nossa rede global e segura atinge bilhões de pessoas e dispositivos. Nossa plataforma de engajamento potencializa as experiências personalizadas do futuro. E os milhões de transações seguras que realizamos a cada minuto estão revolucionando a maneira como são trocados bens e serviços. Sempre levamos as empresas a reimaginar os limites da possibilidade. Hoje oferecemos oportunidades com o poder de mudar o mundo.

Sobre a Symphony RetailAI

A Symphony RetailAI é a líder global em soluções de gestão de crescimento de receita preparadas para IA e com funções específicas e insights centrados no cliente para varejistas e fabricantes de CPG em toda a cadeia de valor. Nosso software testado e aprovado, preparado para IA, juntamente com a única interface de conversa em linguagem natural do setor, a CINDE, fornece aos usuários recomendações prescritivas e preventivas comprovadas que facilitam a identificação de oportunidades de crescimento de ponta a ponta, a ativação de planos e o crescimento mensurável do lucro e da receita. Nossas soluções são específicas para os principais tomadores de decisão focados no crescimento lucrativo em toda a cadeia de valor do varejo, da origem ao consumidor. Com nosso forte ecossistema de parceiros globais, atendemos a mais de 1.200 organizações em todo o mundo - incluindo 15 dos 25 principais supermercados do mundo, 25 dos 25 principais fabricantes de CPG do mundo, milhares de marcas de varejo e centenas de redes nacionais e regionais, tudo através do Microsoft Azure Cloud. A Symphony RetailAI é uma empresa da SymphonyAI.

Sobre a SymphonyAI

A SymphonyAI é um grupo de empresas que fornece as principais soluções centradas em IA para transformar os negócios, impulsionando o crescimento da receita e a excelência operacional, para os mercados verticais de comércio varejista, CPG, assistência médica e indústrias, e para finanças, TI e outras funções horizontais fundamentais. Fundada pelo Dr. Romesh Wadhwani, a SymphonyAI é uma das empresas que mais crescem no setor de soluções de IA business-to-business, com uma receita este ano de US$ 275 milhões, e 1.500 funcionários.

