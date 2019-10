PIB britânico registra contração de 0,1% em agosto com a proximidade do Brexit

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou contração de 0,1% em agosto na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados anunciados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, sinal de uma economia em dificuldades com a proximidade do Brexit.

A atividade econômica do país registrou uma desaceleração após um avanço de 0,4% em julho.

Alguns economistas temem que o Reino Unido entre em recessão no terceiro trimestre, após um retrocesso do PIB de 0,2% no segundo trimestre em consequência das incertezas sobre a saída do país da União Europeia, prevista para o fim do mês.