Os 28 Estados membros da União Europeia (UE) retiraram nesta quinta-feira a Suíça e outros países da lista de paraísos fiscais, ao considerar que "estão de acordo com todos os compromissos em termos de cooperação fiscal".

"Albânia, Costa Rica, Maurício, Sérvia e Suíça implementaram as reformas necessárias para cumprir com os princípios fiscais de boa governança da UE", anunciaram os 28 ministros das Finanças do bloco.