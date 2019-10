Comunicado do Business Wire :Virgin Voyages

Virgin Voyages, a nova marca de estilo de vida fundada para revolucionar a indústria de viagens, anunciou hoje seu serviço exclusivo de entrega de champanhe, Shake for Champagne?. Continuando a criar as experiências mais irresistíveis no mar, a Virgin Voyages disponibilizará aos navegantes a solicitação de champanhe, em qualquer lugar a bordo do Scarlet Lady, apenas agitando o seu telefone.

Aqueles em busca de levar a indulgência a um próximo nível também podem mimar-se com o luxuoso lounge de champanhe e o balcão de caviar, Sip.

"Nunca é muito cedo para um champanhe e há sempre algo para brindar enquanto a bordo do Scarlet Lady. Queremos que os navegantes desfrutem de férias glamorosas e qual é o melhor modo de se sentir como uma estrela do rock do que com um copo de champanhe onde e sempre que desejá-lo", disse Tom Mcalpin, presidente e diretor executivo da Virgin Voyages.

SHAKE FOR CHAMPAGNE?

A Virgin Voyages está oferecendo aos navegantes mais uma razão para comemorar todos os momentos da vida com seu serviço de entrega sob demanda, o Shake for Champagne?. Quando você agita o aplicativo Virgin Voyages Sailor, um botão secreto da champanhe da Virgin Voyages é revelado e, apenas com um clique, uma garrafa de Möet & Chandon Impérial é entregue ao navegante.

"Não há nada mais luxuoso do que ter champanhe à sua disposição ou até mesmo um shake. Estamos comprometidos em criar a marca de viagens mais irresistível do mundo, então pensamos muito em como ajudar os nossos navegantes a ter, sem esforço, uma taça de champanhe durante a viagem e o Shake for Champagne? com entrega imediata foi concebido! disse Nathan Rosenberg, diretor de marketing da Virgin Voyages.

Entregue em um atraente balde de champanhe cintilante, na cor vermelha da Virgin que, com certeza, causará inveja a todos ao redor, o serviço inclui uma garrafa de 750 ml de Möet & Chandon Impérial com duas taças. Möet & Chandon Impérial é uma mistura de mais de 200 crus, combinando o grão inteiro da pinot noir com a suavidade da Meunir e o requinte da chardonnay, uma combinação perfeita para o dia ou a noite navegando no quente mar do Caribe.

SIP

SIP é um lounge muito luxuoso, projetado para ser desfrutado com uma taça de champanhe gelada. Com uma coleção diversa de marcas de champanhe, incluindo Moët & Chandon - o local da champanhe em destaque da Virgin Voyages. Os navegantes podem escolher uma taça de champanhe pelo preço de US$9 ou gastar US$1.000,00 em uma garrafa vintage. Em um aceno à herança e à excentricidade britânicas por excelência, Sip oferecerá chá da tarde típico, que agradará aos olhos e ao paladar, enquanto celebra os elementos do mar.

Projetado pela equipe de design da Virgin Voyages, com design espacial da HKS Hospitality Interiors, o lounge foi inspirado no glamour e na efervescência do champanhe. Decorado com um extenso balcão em mármore com detalhes em rosa-dourado, o Sip encoraja os navegantes a apreciar uma das mais luxuosas combinações, champanhe e caviar. Os tons ouro e rosa-pink ecoam a cor das champanhes que serão servidas, e são lindamente contrabalançados pelas balcões e mesas em azul água profundo e mármore de Carrara branco. O revestimento da parede do salão em azul profundo e o carpete que se estende pelo ambiente criarão uma chance de se divertir ou relaxar a qualquer hora do dia, enquanto o navio se desloca pelos oceanos.

OFERTA DE RESERVA LIMITADA POR TEMPO

Os navegantes podem brindar a temporada inaugural da Virgin Voyages de agora até 30 de novembro, enquanto aqueles que fizerem reservas para viagens em abril ou maio receberão uma garrafa da edição limitada da Möet & Chandon Impérial da Virgin Voyages em suas cabines na chegada. Além disso, os navegantes que reservarem agora poderão garantir sua viagem com metade do depósito. Futuros navegantes e oficiais são convidados a conferir a Virgin Voyages acessando www.virginvoyages.com.

SOBRE A VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages é uma marca de estilo de vida global comprometida em criar as férias mais irresistíveis do mundo. Com operações nos EUA, Reino Unido e Europa, a Virgin Voyages atualmente tem quatro navios encomendados com o estaleiro Fincantieri.

Com a temporada inaugural programada para 2020, Scarlet Lady, o primeiro navio da Virgin Voyages, foi projetado para refletir o luxo elegante de um iate. Com espaços projetados por alguns dos principais nomes de design contemporâneo, o Scarlet Lady será "Adult-by-Design", um santuário no mar para passageiros com mais de 18 anos.

Uma dose de "Vitamin Sea" será naturalmente integrada em todo o navio, com bem-estar ativado através de uma combinação de momentos de alta energia com relaxamento e rejuvenescimento. O Scarlet Lady também terá a bordo atraentes opções de entretenimento e mais de vinte espaços gastronômicos especiais. Com uma revolução no conceito de luxo que a empresa chama de Rebellious Luxe, a Virgin Voyages oferecerá um valor incrível a seus navegantes em todos os restaurantes, aulas de ginástica em grupo, refrigerantes, brindes, WiFi e muitas outras surpresas da Virgin, e tudo já incluído no preço da viagem.

O Scarlet Lady navegará de Miami ao Caribe em 2020 transportando mais de 2.770 navegantes e 1.150 tripulantes incríveis do mundo todo. Continue acompanhando outras atualizações em virginvoyages.com.

