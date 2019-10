Comunicado do Business Wire :Yunnan Tourism Authority

Em 25 de setembro, foi encerrada a atividade de busca e seleção "Minhas áreas panorâmicas turísticas favoritas de Yunnan" e "Embaixador de imagens turísticas coloridas de Yunnan", com a seleção de 20 "Áreas panorâmicas turísticas favoritas de Yunnan" e 1.000 "Embaixadores de imagens turísticas de Yunnan".

A atividade atraiu cerca de 320.000 pessoas de todas as idades de todas as partes da China. A votação on-line durou um mês e mais de 1,9 milhão de votos foram coletados para a seleção das "Minhas áreas panorâmicas turísticas favoritas de Yunnan".

As atividades offline também foram coloridas e variadas. De 20 a 30 de agosto, foi promovido um show flash de artes populares no Aeroporto Internacional Kunming Changshui, na Estação Ferroviária Kunming e na Estação Ferroviária Sul de Alta Velocidade, respectivamente, e um estande para a atividade foi montado no terminal do Aeroporto Internacional Kunming Changshui.

Apesar do encerramento da atividade, o experimento de turismo de Yunnan ainda está em andamento. Vocês são bem-vindos a visitar os pontos turísticos de Yunnan, e nossos embaixadores aguardam sua chegada.

Os seguintes pontos panorâmicos foram selecionados como "Áreas panorâmicas turísticas favoritas de Yunnan" em 2019:

Yunnan colorida · Antiga estância turística de cidades famosas de Yunnan

Área panorâmica de Montanha de Neve do Dragão de Jade de Lijiang

Área panorâmica da floresta de pedra de Kunming

Área panorâmica da cidade antiga de Lijiang

Três pagodes de Dali da área de turismo cultural do templo de Chong Sheng

Estância turística Sunac Xishuangbanna

Estância de turismo e lazer Fairyland Eight Treasure International Pastorale

Área panorâmica do povoado de Yushui em Lijiang

Xishuangbanna Primitive Forest Park Co., Ltd.

Lago Lugu de Lijiang

Área aquática de Kylin em Qujing

Área panorâmica da montanha Yufeng de Tengchong

Cidade de Xundian Fenglongwan (Fenglongwan International Tourist Resort)

Jardim de exposição do chá Pu'er da China

Museu Chuxiong Yunmou Man

Estância de águas quentes e bem-estar Longling County Banglazhang

Estância de turismo Terrestrial Heat de Tengchong

Área panorâmica do templo do Grande Buda Mengle de Xishuangbanna

Antiga cidade de Heshun em Tengchong

Área panorâmica do Elefante Selvagem de Xishuangbanna

