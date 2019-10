Comunicado do Business Wire :AerSale

A Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration, FAA) dos Estados Unidos emitiu um Certificado Suplementar de Tipo (Supplemental Type Certificate, STC) n.º ST04184NY para a instalação do sistema AerTrak® da AerSale® em aeronaves Boeing da série 777-200, para conformidade com a regra de operações de vigilância dependente automática por radiodifusão (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B), parte essencial do sistema de transporte aéreo de nova geração (NextGen) da agência. A partir de 1.º de janeiro de 2020, a FAA ordena que as aeronaves que operam no espaço aéreo definido na norma 14 CFR § 91.225 estejam equipadas com o sistema ADS-B Out, que atende aos requisitos mínimos de desempenho definidos na norma 14 CFR § 91.227. A FAA aprovou anteriormente o AerTrak para aeronaves Boeing 737 séries NG e Classic (ST04009NY) e aeronaves Boeing 757-200 série (ST04011NY).

O ADS-B proporciona maior exatidão de navegação através da utilização de rastreamento específico através de sinais de posicionamento global por satélite (global positioning satellite, GPS). Reduzindo riscos e aprimorando a segurança, a tecnologia aumenta a cobertura de navegação, especialmente em áreas remotas além do alcance de radar. Além disso, o ADS-B permite planos de voo mais diretos e, assim, economiza tempo, custos e reduz emissões.

"AerTrak é a solução de engenharia (Engineered Solution?) inovadora que desenvolvemos para ajudar nossos clientes a alcançar de modo rápido e econômico a conformidade com a regra de operações do ADS-B", declarou Nicolas Finazzo, presidente executivo da AerSale. "A AerSale cria proativamente essas avançadas e únicas soluções técnicas de engenharia projetadas para satisfazer novos mandatos regulatórios muito antes que os prazos de conformidade sejam alcançados."

"Operadores das aeronaves da série Boeing 777-200 se unem agora às classificações dos operadores das aeronaves das séries Boeing 737 Classic, 737 NG, e 757-200 com um caminho fácil para a conformidade antes do prazo que se aproxima rapidamente", disse Iso Nezaj, diretor técnico da AerSale. "Além de oferecer economia de custo expressiva, o AerTrak pode ser usado com uma combinação de receptor multimodal (multi-mode receiver, MMR)/transponder de qualquer fabricante de equipamentos originais (original equipment manufacturer, OEM) e integra-se perfeitamente com a maioria dos controles de aviônica e cabine de pilotagem existentes, tornando-o uma solução especialmente atrativa."

Os kits do AerTrak incluem todas as peças necessárias, podem ser instalados por técnicos da AerSale em qualquer hangar do mundo. Atualmente, o prazo de entrega dos pedidos do AerTrak é de quatro semanas e permite que as operadoras evitem possíveis atrasos por acúmulo de serviço nas instalações de montagem, escassez de componentes e preços mais altos, à medida que se aproxima o prazo para conformidade de 2020.

As soluções de engenharia da AerSale, como o AerTrak, abrangem reparos alternativos internos e mudanças projetadas para reduzir os custos de substituição de peças, além de meios acessíveis para cumprir as determinações e recomendações regulatórias. Essas soluções de engenharia diminuem o tempo de inatividade, reduzem o investimento de capital necessário para atualização das aeronaves e ampliam a vida útil dos aparelhos.

Sobre a AerSale

A AerSale, líder global em aviação, é fornecedora no mercado de reposição de aeronaves, motores e componentes usados, além de oferecer uma ampla variedade de serviços de MRO (manutenção, reparo e revisão) e engenharia para componentes e aeronaves comerciais e governamentais. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores que se encontram no final do ciclo de vida. Com sede em Coral Gables, Flórida, EUA, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

