Líder conservador canadense promete rigor contra imigração ilegal

O líder conservador canadense Andrew Scheer afirmou nesta quarta-feira que adotará medidas enérgicas contra a imigração ilegal caso derrote o premier Justin Trudeau nas eleições de 21 de outubro.

"Um novo governo conservador fará cumprir as leis em nossa fronteira, com prioridade sobre os recém-chegados dos países mais perigosos do mundo, e restabelecerá a fé dos canadenses em um sistema de imigração que serviu tão bem a este país durante muito tempo", disse Scheer em um comício realizado próximo à fronteira com os Estados Unidos em Lacolle, província de Quebec.

Ao menos 45 mil solicitantes de asilo cruzaram a pé esta zona de bosques e plantações para chegar ao Canadá desde a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA, no final de 2016.

Muitos observam esta chegada de estrangeiros como um drible à política oficial de imigração, mas Trudeau garante que não há "atalhos" no sistema de imigração do Canadá, onde todos recebem o mesmo tratamento.

"Todos os que chegam ao Canadá passam pelo mesmo sistema de imigração, um sistema completo e rigoroso que está sendo aplicado".