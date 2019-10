Zuckerberg deporá no Congresso dos EUA sobre projeto de criptomoeda

O diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vai comparecer Câmara de Representantes dos Estados Unidos para declarar sobre o plano de sua companhia para instaurar uma moeda virtual global, anunciaram nesta quarta-feira (9) funcionários do Congresso.

O comitê de serviços financeiros da Câmara disse em um comunicado que Zuckerberg será o único depoente na audiência que examinará o gigante das redes sociais e seu impacto nos serviços financeiros e no setor imobiliário.

Este anúncio é precedido por uma onda crescente de críticas ao chamado projeto Libra por parte de reguladores e parlamentares nos Estados Unidos e na Europa.

Em julho, David Marcus, diretor da empresa subsidiária do Facebook que realiza o projeto de criptomoeda, defendeu os planos da empresa por mais de duas horas no comitê bancário do Senado e disse que Libra não seria lançado sem a aprovação dos reguladores.

Marcus e outros executivos do Facebook disseram que a nova moeda digital pode ajudar a reduzir os custos do mercado global de transferências monetárias e ajudar aqueles que não têm acesso ao sistema bancário.