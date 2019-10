Atentado na Alemanha: o autor gravou e postou seu vídeo na internet

O suposto autor do atentado na sinagoga de Halle, na Alemanha, gravou o tiroteio e transmitiu o vídeo em uma plataforma na internet, informou nesta quarta-feira o portal SITE, especializado na vigilância de organizações terroristas.

Neste vídeo de 35 minutos, o homem afirma que "o Holocausto nunca existiu" e considera que os judeus estão na raiz de todos os problemas do mundo, de acordo com o SITE, que traça um paralelo com um vídeo semelhante filmado pela autor do atentado de Christchurch, na Nova Zelândia, contra duas mesquitas em março passado.