Trump diz que ofensiva turca na Síria foi péssima ideia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a ofensiva da Turquia no norte da Síria contra a milícia curda era "uma péssima ideia".

"Esta manhã, a Turquia, membro da Otan, invadiu a Síria. Os Estados Unidos não apoiam esse ataque e deixaram claro para a Turquia que essa é uma péssima ideia", disse Trump em breve comunicado.

No domingo, o presidente americano anunciou a retirada de tropas americanas de áreas próximas à fronteira turca no norte da Síria, colocando efetivamente as forças curdas, aliadas de Washington na luta antijihadista, à mercê de uma ofensiva militar de Ancara.

A Turquia lançou nesta quarta-feira a "Operação Fonte da Paz", a ofensiva militar no nordeste da Síria contra a milícia curda apoiada pelos ocidentais na luta antijihadista.

O anúncio do início da ofensiva contra as Unidades de Proteção do Povo (YPG) foi feito pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mais do que nunca determinado a afastar da fronteira turca esta milícia que considera terrorista por causa de seus vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Segundo as primeiras informações, dois civis foram mortos.