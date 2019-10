Comunicado do Business Wire :Värde Partners

A Värde Partners e a Agam Capital anunciaram hoje um acordo para buscar a aquisição, resseguro e gerenciamento de negócios de vida e aposentadoria a nível mundial.

O acordo exige que a Värde Partners e a Agam Capital formem uma joint venture que combine a experiência em gerenciamento de investimentos da Värde Partners com a plataforma patenteada de soluções de seguros desenvolvida pela Agam. A empresa conjunta terá a capacidade de estabelecer preços e administrar produtos de seguros complexos com riscos de mercado e atuariais incorporados, em uma base global. Ela servirá como uma solução turnkey para modelagem financeira e gerenciamento de riscos corporativos, a fim de fornecer soluções econômicas completas para as empresas de seguro de vida.

Em conexão com o lançamento da joint venture, a Värde Partners busca inicialmente investir US$ 500 milhões em ativos complexos de seguro de vida, anuidade e resseguro que serão suportados pela empresa conjunta. Isso faz parte da intenção da Värde de ampliar seus investimentos em subsetores específicos do setor de serviços financeiros, marcando a expansão de sua estratégia de private equity em seguros.

Elena Lieskovska, sócia e diretora de Serviços Financeiros Europeus da Värde Partners, disse: "Dado o cenário atual de taxas de juros historicamente baixas e mudanças regulatórias e contábeis fundamentais, acreditamos que a oportunidade no setor de seguros de vida de US$ 23 trilhões é enorme. As empresas de seguros de vida estão buscando cada vez mais soluções de mitigação de riscos para blocos de passivos herdados com riscos multidimensionais. Isso é particularmente verdadeiro para produtos complexos de anuidade, como aqueles com altas garantias ou exposição a certos riscos de mercado, que normalmente atraem uma maior carga de capital. Estamos entusiasmados em expandir a presença dos serviços financeiros da Värde em seguros e, em parceria com a Agam, fornecer soluções alternativas para o setor".

Os cofundadores da Agam, Avi Katz e Chak Raghunathan, afirmaram: "A necessidade de soluções multidimensionais para as mudanças complexas que o setor de seguros de vida enfrenta nunca foi tão grande. Nesse contexto, acreditamos que a combinação dos principais pontos fortes da Värde Partners em transações complexas, juntamente com a plataforma pALM da Agam, criará um prestador de soluções de seguros de classe mundial. Em particular, a plataforma Agam foi projetada para precificar, analisar e administrar produtos complexos de seguros com riscos de mercado de capital incorporados e oferece estruturas e soluções criativas em uma base global".

A plataforma de tecnologia proprietária altamente escalável da Agam aplica aprendizado de máquina, análise preditiva de dados e computação em nuvem para avaliar e analisar passivos complexos de seguros. Sua abordagem inovadora incorpora técnicas analíticas avançadas, incluindo a integração da modelagem de transações com fluxos de caixa atuariais.

Sobre a Värde PartnersA Värde Partners é uma empresa global de investimento alternativo de US$ 14 bilhões que emprega uma abordagem baseada no valor para investir em uma grande variedade de geografias, segmentos e tipos de ativos, incluindo crédito corporativo e negociado, imóveis, hipotecas, serviços financeiros, ativos reais e infraestrutura. A empresa patrocina e gerencia uma série de fundos de investimento privado com uma base global de investidores que inclui fundações e doações, planos de pensão, companhias de seguros, outros investidores institucionais e clientes privados. Agora, na sua terceira década de vida, a Värde emprega mais de 300 pessoas no mundo inteiro, com sedes regionais em Mineápolis (EUA), Londres (Inglaterra) e Singapura.

Sobre a Agam CapitalA Agam é uma prestadora de soluções de seguros com sede em Nova Jersey (EUA), fundada por Abraham Katz e Chak Raghunathan, executivos seniores da Apollo Global Management e Aflac Inc. Embora as soluções tradicionais de seguros visem aumentar o rendimento dos ativos para apoiar uma estrutura de passivos, a Agam centrou seus esforços na criação de uma tecnologia para gerenciar riscos com análises integradas. A experiência da Agam é desenvolver soluções para fluxos complexos de caixa por meio de maior otimização de cobertura e custos operacionais significativamente mais baixos.

